Fiamme in un palazzo in via Caboto, due ustionati (Di sabato 7 agosto 2021) Incendio questo pomeriggio verso le 15 in un appartamento di via Caboto nel quartiere Crocetta a Torino. Un uomo e una donna sono rimasti ustionati La donna nonostante fosse ferita è riuscita ad uscire dall'appartamento grazie all'aiuto di un vicino. L'uomo rimasto all'interno è stato soccorso dai vigili del fuoco. L'incendio è scoppiato al piano terra della palazzina. Sul posto anche la polizia municipale e le ambulanze del 118. L'articolo proviene da Nuova Società.

