Claudia e Ste | da Temptation Island all’altare Il loro sì grazie a Filippo Bisciglia

Advertising

zazoomblog : “Auguri Claudia e Ste!”. Dopo Temptation e ben 3 proposte di matrimonio si sono sposati. E c’erano tutti - #“Augur… - ToniaPeluso : Ma si sono sposati Ste e Claudia. Noi vi abbiamo cresciuti. - Methamorphose30 : RT @trashtvstellare: CLAUDIA E STE SI SONO SPOSATIII #TemptationIsland - ___mariaelisa__ : a ma oggi c’è il matrimonio di ste e claudia - infoitcultura : È l’ora del matrimonio per Claudia e Ste, protagonisti di Temptation Island: arriva il terzo “sì” -

Ultime Notizie dalla rete : Claudia Ste

si sono scambiati il loro sì di fronte ad amici e parenti, diventando ufficialmente marito e moglie. Come dimenticare le difficoltà e le lacrime versate da entrambi a Temptation nei ...ha sfoggiato un elegante abito bianco, con uno lungo strascico. Per '' cravatta e frac blu. Alla festa sono giunti Federico Rasa e Floriana Angelica che dopo aver rischiato di separarsi in ...Claudia Venturini e Stefano Socionovo formano una delle coppie protagoniste di Temptation Island 10. Oggi dicono il loro sì. I dettagli ...Temptation Island 9, ecco i look dei protagonisti del programma invitati al matrimonio di Ste Socionovo e Claudia Venturini. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.