Cirielli (FdI): “Chiarezza su operato Manfredi, cittadini non si affidino a persona sbagliata” (Di sabato 7 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Presenterò un’interrogazione parlamentare per accertare eventuali anomalie nella gestione del professore Gaetano Manfredi quando ricopriva l’incarico di Rettore dell’Università “Federico II” di Napoli”. Lo annuncia, in una nota, il Questore della Camera e deputato campano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli: “In particolare – a seguito di un’inchiesta pubblicata da Panorama – chiederò di sapere se sia vero e nel caso per quali responsabilità, durante il suo mandato, la società partecipata “Campania NewStell” (49% di quote dell’Ateneo, 51% della Fondazione Città della Scienza), che si occupa di innovazione tecnologica, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 7 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Presenterò un’interrogazione parlamentare per accertare eventuali anomalie nella gestione del professore Gaetanoquando ricopriva l’incarico di Rettore dell’Università “Federico II” di Napoli”. Lo annuncia, in una nota, il Questore della Camera e deputato campano di Fratelli d’Italia Edmondo: “In particolare – a seguito di un’inchiesta pubblicata da Panorama – chiederò di sapere se sia vero e nel caso per quali responsabilità, durante il suo mandato, la società partecipata “Campania NewStell” (49% di quote dell’Ateneo, 51% della Fondazione Città della Scienza), che si occupa di innovazione tecnologica, ...

Advertising

anteprima24 : ** Cirielli (FdI): 'Chiarezza su operato Manfredi, cittadini non si affidino a persona sbagliata' **… - MuredduGiovanni : RT @vocedelpatriota: Green Pass, Cirielli (FdI): “Il Green Pass valga anche per i deputati, nessun favoritismo” - Carmine13051963 : RT @vocedelpatriota: Green Pass, Cirielli (FdI): “Il Green Pass valga anche per i deputati, nessun favoritismo” - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Green Pass, Cirielli (FdI): “Il Green Pass valga anche per i deputati, nessun favoritismo” - vocedelpatriota : Green Pass, Cirielli (FdI): “Il Green Pass valga anche per i deputati, nessun favoritismo” -