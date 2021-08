Calciomercato Juventus | trattativa Locatelli in fase di stallo

(Di sabato 7 agosto 2021) Ultime mercato Juve: cosa sta bloccando l’affare. Bianconeri convinti di aver formulato un’offerta congruadi pienonellatrae Sassuolo per Manuel. Il Sassuolo aveva chiesto un rilancio dei potenziali compratori sia a livello di impegno economico (dai 32 milioni offerti ai 40 richiesti) sia sulla formula (da prestito biennale con riscatto condizionato a prestito annuale con obbligo di riscatto). Ma la, almeno per ora, non ha intenzione di modificare l’offerta considerandola già congrua, come detto ...

Corriere dello Sport

L'azzurro rimane il primo obiettivo per il centrocampo (Pjanic è un'opportunità e non è legato a lui) e c'è la convinzione di poterlo raggiungere, ma nel frattempo laalza sempre più l'...Pjanic Juve, si stringe: taglio stipendio e contributo. Ecco le condizioni per il ritorno del bosniaco in bianconero Domani squadra e dirigenza dellasaranno a Barcellona, per il trofeo Gamper: un'occasione importante per provare a tirare definitivamente le fila del ritorno di Miralem Pjanic a Torino. L'arrivo di Pjanic per la Juve non ...Jorge Mendes, agente di Ronaldo, in questi giorni ha proposto alla Juventus il cartellino di Renato Sanches, centrocampista portoghese classe 1997, che vuole lasciare il Lille dopo una stagione da ass ...L'edizione odierna de Il Mattino fa il punto sulla situazione del calcio italiano che tra vittorie e crisi economica si trova in una soluzione particolare.