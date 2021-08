Barcellona, Dembelé saluta Messi: “Un privilegio giocare con te, ti auguro il meglio” (Di sabato 7 agosto 2021) “Leo, è stato un privilegio giocare con una leggenda come te. Ti ringrazio per tutto quello che hai fatto per me”. Ousmane Dembelè saluta così l’ex compagno di squadra Leo Messi dopo l’annuncio del mancato rinnovo con il Barcellona. “Nessuno si dimentica quello che hai fatto per il Barcellona e per gli amanti del calcio – scrive sui social – . auguro a te e alla tua famiglia tutto il meglio. Grazie Leo”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 7 agosto 2021) “Leo, è stato uncon una leggenda come te. Ti ringrazio per tutto quello che hai fatto per me”. Ousmane Dembelècosì l’ex compagno di squadra Leodopo l’annuncio del mancato rinnovo con il. “Nessuno si dimentica quello che hai fatto per ile per gli amanti del calcio – scrive sui social – .a te e alla tua famiglia tutto il. Grazie Leo”. SportFace.

