Vola la staffetta 4×100 | storico oro azzurro

(Di venerdì 6 agosto 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – L'Italia ha vinto la medaglia d'oro nelladei Giochi Olimpici di Tokyo. Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu hanno corso in 37?50 entrando nella storia dell'atletica mondiale. Argento alla Gran Bretagna (37?51), bronzo al Canada (37?70). Quello degli azzurri è il secondo tempo di sempre in Europa e il quinto di tutti i tempi al mondo. L'Italia sfonda nel medagliere: cinque ori in una spedizione senza precedenti. In tutto è la medaglia numero 38 per l'Italia: 10 ori, 10 argenti, 18 bronzi. “Orgogliosi di voi” ha detto il presidente della RepubblicaSergio Mattarella che ha chiamato il ...