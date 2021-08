Vaccini, Ema: non stabilita associazione con disturbi mestruali (Di venerdì 6 agosto 2021) Il Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza dell'Ema ha discusso i casi segnalati di disturbi mestruali verificatisi dopo il vaccino anti - Covid e ha rilevato che finora non è stata ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 6 agosto 2021) Il Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza dell'Ema ha discusso i casi segnalati diverificatisi dopo il vaccino anti - Covid e ha rilevato che finora non è stata ...

Advertising

ropasblog : RT @GiovaQuez: Se i vaccini autorizzati da Ema ed Aifa contro il Covid sono inaccettabili in quanto 'sperimentali', le terapie domiciliari… - SergioZ01 : RT @GiovaQuez: Se i vaccini autorizzati da Ema ed Aifa contro il Covid sono inaccettabili in quanto 'sperimentali', le terapie domiciliari… - melaniaarizzi : @cfmtre @sabbiamare01 @Manuela9679 @Cartabellotta Amo ma basta farti un giro su Aifa o ema e trovi tutto quello che… - Stefanile29 : RT @GiovaQuez: Se i vaccini autorizzati da Ema ed Aifa contro il Covid sono inaccettabili in quanto 'sperimentali', le terapie domiciliari… - kattolikamente : In mancanza di dati, l'EMA e La Commissione sui Vaccini della Germania (Stiko) NON RACCOMANDANO la vaccinazione di… -