SKY – Rinnovo Insigne | De Laurentiis fa leva sui casi Messi e Lukaku

Il Rinnovo di Lorenzo Insigne resta la questione più spinosa di casa Napoli. Il capitano ha raggiunto Spalletti e Compagni nel ritiro di Castel Di sangro. Un berve saluto tra Insigne e De Laurentiis ma nulla di più. L'atteso summit non è ancora arrivato. Il giornalista di Sky Luca Marchetti ai microfoni di Radio Marte, ha riporato le ultime sulla vicenda Insigne. "Leo Messi in Italia? Nessuna possibilità. Se dovessimo scommettere 1 euro lo punteremmo sul PSG. Il ragazzo è stracompetitivo e difficilmente andrà ora in Cina o in America. Il Barcellona gli avrebbe dato 40 milioni netti a ...

