Rivendicato il ricatto degli hacker alla  Regione Lazio | «Pagate o perderete tutto» Zegna | «Noi attaccati | non abbiamo ceduto»

(Di venerdì 6 agosto 2021) Il messaggio in inglese di chi, domenica scorsa, ha paralizzato il Ced dell’ente regionale. L’ultimatum di 72 ore scade venerdì sera alle 23: non è chiaro cosa accadrà dopo lo scadere del termine. Gli incursori informatici hanno ordinato di non chiamare la polizia