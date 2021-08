Michael Fassbender | dimmi che sei diventato padre senza dirmi che sei diventato padre

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 6 agosto 2021) La notizia non ha nulla di certo. Ma, stando al DailyMail, alle foto che il tabloid è riuscito a «rubare», Alicia Vikander e Michael Fassbender sarebbero diventati genitori del loro primo bambino. A Parigi, dove l’attrice è impegnata con le riprese di una nuova serie televisiva, Fassbender è stato visto girovagare nei dintorni del set. In braccio, teneva un bambino. Lo cullava, gli sorrideva. Così come avrebbe fatto un padre amorevole, ha scritto il DailyMail, sostenendo che l’americano abbia raggiunto la moglie in Francia proprio per aiutarla a gestire il piccolo.