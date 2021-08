Mario Draghi, segnali positivi ma su Green Pass e pandemia non si nasconde: “Non sappiamo se basterà” (Di venerdì 6 agosto 2021) Il premier Mario Draghi ha incontrato i giornalisti prima dell’inizio delle vacanze d’agosto del Governo: 15 giorni di stop, per poi tornare e valutare se le misure scese in campo sinora basteranno per garantire un autunno lontano da restrizioni e nuovi inasprimenti. Benché l’economia abbia dato segni di ripresa, Draghi non nasconde che la situazione è talmente fluida da rendere impossibile qualsiasi pronostico. Mario Draghi: “Vaccinatevi e rispettate le regole” Il Green Pass obbligatorio per eventi e luoghi al chiuso è diventato realtà oggi, 6 ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 6 agosto 2021) Il premierha incontrato i giornalisti prima dell’inizio delle vacanze d’agosto del Governo: 15 giorni di stop, per poi tornare e valutare se le misure scese in campo sinora basteranno per garantire un autunno lontano da restrizioni e nuovi inasprimenti. Benché l’economia abbia dato segni di ripresa,nonche la situazione è talmente fluida da rendere impossibile qualsiasi pronostico.: “Vaccinatevi e rispettate le regole” Ilobbligatorio per eventi e luoghi al chiuso è diventato realtà oggi, 6 ...

