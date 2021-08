Malagò | «Aiutare il calcio | non vuol dire aiutare i ricchi È un’industria come le altre»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 6 agosto 2021) Il Sole 24 Ore intervista il presidente del Coni, Giovanni. Torna sul tema dello ius soli sportivo. «Io non chiedo una nuova legge, ma devo ribache ho centinaia di richieste da parte di tutte le Federazioni relative ad atleti nati e formati in Italia, che a 18 anni stentano però a ottenere la cittadinanza e che finiscono per abbandonare lo sport o acquisire la nazionalità del paese dei genitori o, peggio, di paesi terzi che vanno a caccia di talenti. Ritengo che almeno per quegli atleti di prospettiva che a livello juniores abbiano vestito la maglia azzurra, debba essere sburocratizzato l’iter di riconoscimento della cittadinanza, che può ...