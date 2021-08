Lavoro, Draghi: è inaccettabile, su sicurezza fare molto di più (Di venerdì 6 agosto 2021) "Ci sono poi tutti i problemi che riguardano il Lavoro, ma ce n'è uno che mi sta a cuore più di ogni altra cosa: Dobbiamo migliorare una situazione inaccettabile sul piano della sicurezza del Lavoro. ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 6 agosto 2021) "Ci sono poi tutti i problemi che riguardano il, ma ce n'è uno che mi sta a cuore più di ogni altra cosa: Dobbiamo migliorare una situazionesul piano delladel. ...

renatobrunetta : ?? Il #dlreclutamento è finalmente legge! Un lungo e difficile lavoro che porta il Governo Draghi, con il prezioso c… - repubblica : Draghi: 'Inaccettabile morire sul lavoro, fare di piu' per migliorare la sicurezza. Un pensiero commosso per Laila… - sole24ore : Draghi, appello agli italiani: «Vaccinatevi e seguite regole. Sul lavoro determinati a dare risposte ai problemi gr… - LauraCarrese : RT @pbecchi: Da oggi la Repubblica italiana non è più fondata sul lavoro, ma sul terrorismo sanitario. E la sovranità appartiene a Mario Dr… - omalamentsoio : RT @pbecchi: Da oggi la Repubblica italiana non è più fondata sul lavoro, ma sul terrorismo sanitario. E la sovranità appartiene a Mario Dr… -