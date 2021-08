Juventus | le scuse per il tweet | «Errore imperdonabile Noi contro il razzismo»

(Di venerdì 6 agosto 2021) Lapubblica le sueper ilpubblicato ieri: ecco la nota ufficiale del club bianconero Laribadisce la sua posizioneogni discriminazione razziale: il comunicato emesso dopo la bufera social per il(poi rimosso) sull’account dellaWomen. «Vorremmo esprimere le nostre più sentiteper il post social che ieri è stato letto come contenuto discriminatorio dal punto di vista razziale sull’account Twitter diWomen’s Football. Laha subito capito ...

... poi le: "Eviteremo che cose del genere si ripetano" Una leggerezza dal significato ben più serio, quella commessa dalla, che aveva pubblicato sugli account social della squadra ...... soprattutto in Asia, costringendo la Juve a cancellare la foto e a pubblicare un tweet di. "... Laè da sempre schierata contro il razzismo e la discriminazione". La reazione dei ..."Vorremmo esprimere le nostre più sentite scuse per il post social che ieri è stato letto come contenuto discriminatorio dal punto di vista razziale sull'account Twitter di Juventus Women's ...Un tweet infelice pubblicato sull'account della Juventus Women ha scatenato una bufera internazionald sul club bianconero accusato di razzismo e costretto, nel giro di poco, a cancellare il ...