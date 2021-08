Incendio via Forni. Di Giovanni (M5S Ostia): “La Lega non prenda meriti che non ha” (Di venerdì 6 agosto 2021) “Le dichiarazioni della leghista Monica Picca, sono il simbolo della scorrettezza che contraddistingue la Lega, in quanto il documento presentato non ha simboli e le firme di tutti i consiglieri di maggioranza e di opposizione”. Così in una nota il capogruppo M5S al X Municipio, Antonino di Giovanni in merito al documento votato in urgenza ieri mattina dal Consiglio Municipale, per dare una risposta immediata alle famiglie che sono fuori casa, dopo l’Incendio che ha colpito gli appartamenti di via Forni ad Ostia. “Dichiarazioni scorrette quelle della Picca – continua Di Giovanni – che a ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 6 agosto 2021) “Le dichiarazioni della leghista Monica Picca, sono il simbolo della scorrettezza che contraddistingue la, in quanto il documento presentato non ha simboli e le firme di tutti i consiglieri di maggioranza e di opposizione”. Così in una nota il capogruppo M5S al X Municipio, Antonino diin merito al documento votato in urgenza ieri mattina dal Consiglio Municipale, per dare una risposta immediata alle famiglie che sono fuori casa, dopo l’che ha colpito gli appartamenti di viaad. “Dichiarazioni scorrette quelle della Picca – continua Di– che a ...

emergenzavvf : #Oggi i #vigilidelfuoco hanno effettuato 370 interventi per #incendiboschivi, 140 solo in Sicilia, criticità anche… - enpaonlus : Sorpresi mentre appiccavano un incendio, arrestati due uomini nelle campagne di Troina - emergenzavvf : #Vigilidelfuoco al lavoro da stamattina alle 8 per l’#incendio in un deposito di materiali edili in via Villafranca… - CronacheNuoresi : #Nuoro. Scongiurato #incendio in via Redipuglia grazie al lavoro di cittadini e Polizia locale - #cronaca… - iolanda_pitti : RT @claudio_2022: Appiccano incendio e scappano, fermati due 15enni. Gli darei 30 anni di galera. Me ne fotto che siano minorenni. https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio via Sui colli bolognesi alla scoperta di 10 suggestivi santuari mariani ... ecco quel che resta della sua villa divorata da un incendio - FOTO 'Il circuito regionale dei ... 'La Via Mater Dei, nata appena due anni non sulla traccia di antichi cammini già esistenti, ma con l'...

Lunedì al via l'estate Anzese 146 persone, tutte immigrate, persero la vita in quell'incendio. Tra queste 2 sorelle lucane di Armento, in Basilicata, partite con in tasca un tozzo di pane e 'il sogno americano'.

Appiccano incendio e scappano, fermati due 15enni RomaToday Pattuglia della Polizia Roma Capitale blocca due giovani che avevano appena appiccato un incendio ROMA (cronaca) - Il tempestivo intervento degli agenti ha permesso di circoscrivere l’area e allertare prontamente Protezione Civile e Vigili del Fuoco per impedire alle fiamme di propagarsi verso le ...

Aspromonte, zia e nipote morti bruciati durante un incendio mentre proteggevano l’uliveto L’incendio avvenuto in Aspromonte ha provocato due vittime che hanno tentato in tutti i modi di difendere il proprio uliveto.

