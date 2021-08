Incendio a San Lorenzo, nel reggino, morti donna e nipote (Di venerdì 6 agosto 2021) Due persone, una donna ed un uomo, M. C.., di 53 anni, e C. A., di 34, zia e nipote, sono morte nell'Incendio di un uliveto di loro proprietà in località "Gutta" di San Lorenzo, nel reggino. Le ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 6 agosto 2021) Due persone, unaed un uomo, M. C.., di 53 anni, e C. A., di 34, zia e, sono morte nell'di un uliveto di loro proprietà in località "Gutta" di San, nel. Le ...

Advertising

emergenzavvf : ?? #RaggioCalabria, in atto intervento per un #incendio boschivo in località San Lorenzo che ha interessato una stal… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Incendio a San Lorenzo, nel reggino, morti donna e nipote: (ANSA) - SAN LORENZO, 06 AGO - Due pers… - iconanews : Incendio a San Lorenzo, nel reggino, morti donna e nipote - AristarcoScann1 : RT @emergenzavvf: ?? #RaggioCalabria, in atto intervento per un #incendio boschivo in località San Lorenzo che ha interessato una stalla e u… - andreastoolbox : Calabria, Incendio a San Lorenzo sulle pendici dell'Aspromonte: due vittime - Rai News -