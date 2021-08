Il Pass debutta nella Milano d’estate ma i tavoli al chiuso restano vuoti

(Di venerdì 6 agosto 2021) Viaggiocittà popolata solo dai turisti. I ristoratori: “Qui non entra nessuno”. Ma al museo sorridono: “Visitatori in fila col certificato pronto”

la Repubblica

I titolari dei locali concordano: non poter usare i tavolini all'aperto aumenterà molto la difficoltà di gestire il lavoro e verificare i certificati ...Primo giorno con il certificato verde anti-Covid. Piattoni di Wave: "Qualcuno è arrivato con una prima dose fatta troppo di recente. Non va bene" ...