Il Covid non sparirà e prometterlo è stato un errore (Di venerdì 6 agosto 2021) I numeri senza le ipotesi sono ciechi e le ipotesi senza numeri sono vuote. Nella pandemia in corso di numeri ne sono circolati parecchi, e anche di ipotesi. Ma spesso numeri e ipotesi hanno occultato, più che illuminato, le dinamiche della pandemia. Qualche numero che quasi nessuno riporta potrebbe aiutare qualche esperto almeno, dato che i politici per convenienza non possono capirne il significato, a fare un bagno di modestia. Circa sette miliardi di persone, e soprattutto coloro che vivono nei paesi con il PIL pro capite più alto, sono tenute in scacco da una bestia del diametro di 100 nanometri e del peso di un un milionesimo di miliardesimo di grammo. Poche decine di microgrammi di ...

chetempochefa : «Lo dico a tutti: vaccinatevi perché io ho sbagliato a non farlo e ho rischiato la vita. Tutti noi ricoverati siamo… - borghi_claudio : @NW_Mistral No. Perché il rischio di morire per covid non va calcolato sugli ammalati di covid, va calcolato sull'i… - AngeloCiocca : Dopo il #Covid non ci si può permettere 1500 SBARCHI al giorno! Ma scherziamo? A maggior ragione perché coloro che… - 30mirella51 : RT @EmeiMarkus: #Cacciari: 'Una Democrazia non può andare avanti a stati di EMERGENZA, lo capisce o no??' #ZonaBianca #NoGreenPass #COVID… - AlanPanassiti : @JimmyMcGill70 Non sbagli, ma devi vaccinarla. Se prende io covid è un guaio, ed il vaccino è sicuro -