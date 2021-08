Green pass obbligatorio per i clienti, ma non per i dipendenti. Tutte le contraddizioni (Di venerdì 6 agosto 2021) In attesa delle Faq del governo che chiariscano alcuni dei punti più “ostici” del Green pass, la certificazione verde - pur accolta con entusiasmo da molti - lascia dietro di sé alcune perplessità. Perché non dovremmo esibire il Green pass all’ingresso di un centro commerciale - notoriamente, un luogo di assembramento - mentre se vogliamo mangiare in uno dei ristoranti all’interno, sì? E ancora, perché non poter avere la certezza che anche camerieri e titolari di locali siano in possesso della certificazione come i clienti a cui la richiedono? Abbiamo raccolto alcuni punti critici, ancora tutti da ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 6 agosto 2021) In attesa delle Faq del governo che chiariscano alcuni dei punti più “ostici” del, la certificazione verde - pur accolta con entusiasmo da molti - lascia dietro di sé alcune perplessità. Perché non dovremmo esibire ilall’ingresso di un centro commerciale - notoriamente, un luogo di assembramento - mentre se vogliamo mangiare in uno dei ristoranti all’interno, sì? E ancora, perché non poter avere la certezza che anche camerieri e titolari di locali siano in possesso della certificazione come ia cui la richiedono? Abbiamo raccolto alcuni punti critici, ancora tutti da ...

