Green Pass Italia, alcune misure in vigore da oggi ed altre dall'1 settembre: i dettagli (Di venerdì 6 agosto 2021) Come spiegato dal Ministero della Salute, basta accedere alla nuova applicazione attiva sul sito www.dgc.gov.it , inserendo il codice fiscale, le ultime 8 cifre della tessera sanitaria e la data dell'... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 6 agosto 2021) Come spiegato dal Ministero della Salute, basta accedere alla nuova applicazione attiva sul sito www.dgc.gov.it , inserendo il codice fiscale, le ultime 8 cifre della tessera sanitaria e la data dell'...

Advertising

borghi_claudio : No ma tranquilli, gli studenti universitari sono solo 1.7 milioni. Il loro rischio di morire per covid è zero. OBBL… - borghi_claudio : Grazie a tutti per l'affetto, i messaggi e le telefonate (qualcuna sorprendente). Ovviamente lo sapete cosa succed… - borghi_claudio : Andrò avanti e indietro senza green pass sul traghetto da Cadenabbia a Bellagio, un successone, in compenso un Sard… - PeppeAudix : @M5S_Camera @DavideAiello85 Il Movimento 5 poltrone non mettete tweet sul green pass per evitare di avere i profili… - Cris_quella : RT @UtherPe1: Si comunica alla spettabile clientela che a partire da oggi, fino a nuove disposizioni, i tavoli all'interno saranno riservat… -