Valentino Rossi e i suoi nemici | ecco con chi ha dovuto battagliare

(Di giovedì 5 agosto 2021) Da Biaggi a Gibernau passando per Stoner, Lorenzo e Marquez: sono stati tanti i colleghi-dinella sua lunga militanza in Motogp

FBiasin : Ricordo l’ultimo Gp del 2015, a Valencia, quello di Vale che parte per ultimo, quello di Marquez che 'protegge' Lor… - Eurosport_IT : '??????????????, ?????? ?????????????? ???? ???? ????????????????`?' Per noi sono stati 25 anni di pura felicità e vittorie Valentino, il tuo p… - Gazzetta_it : MotoGP, Valentino Rossi annuncia il ritiro - lazaro_ignacio : RT @Swinxy: Valentino Rossi anuncia su retirada de MotoGP - Rebo1976 : @emrato Uccio. Occupazione : amico di Valentino Rossi. Un genio assoluto -

Tutti conoscono il 'suo' 46 e i nove titoli mondiali vinti: questo è. Servono altri numeri, però, per raccontare la grandezza di una leggenda della MotoGp, arrivata al momento del ritiro a 42 anni . Ad esempio, le 115 gare vinte su 423 disputate. Anche ...Campione assoluto ma anche ostico avversario . Insieme alle vittorie,è stato protagonista anche per l e rivalità che nella sua ultraventennale carriera ha creato con gli altri piloti. Da Max Biaggi a Marc Márquez, sono in tanti quelli che hanno avuto a ...Quella di oggi è una giornata storica per la MotoGp: Valentino Rossi dice addio alle gare. Sarà questa la sua ultima stagione da pilota. Nella conferenza stampa ha raccontato quanto questo sport gli a ...Era questione di tempo e la decisione è arrivata: Valentino Rossi alla fine del Mondiale 2021 di MotoGP lascerà la sua attività agonistica. Ha detto basta Valentino, lui che aveva iniziato la sua avve ...