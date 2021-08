Ufficiale: rinforzo tra i pali del Nizza, arriva Bulka dal PSG (Di giovedì 5 agosto 2021) Il Nizza tramite il proprio profilo Twitter ha annunciato l’arrivo in prestito fino al termine della stagione di Marcin Bulka dal PSG. Il classe 1999 avrà maggior possibilità di trovare spazio nel club rossonero data l’affollamento di portieri presenti nel club parigino. Questo il tweet della società della Costa Azzurra: “Il portiere Marcin Bulka in prestito al Nice. Benvenuto Marcin!” Le gardien @marcin Bulka prêté à l’#OGCNice Bienvenue Marcin ! #Mercato #IssaNissa — OGC Nice (@ogcnice) August 5, 2021 Foto: Twitter Nizza L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 5 agosto 2021) Iltramite il proprio profilo Twitter ha annunciato l’arrivo in prestito fino al termine della stagione di Marcindal PSG. Il classe 1999 avrà maggior possibilità di trovare spazio nel club rossonero data l’affollamento di portieri presenti nel club parigino. Questo il tweet della società della Costa Azzurra: “Il portiere Marcinin prestito al Nice. Benvenuto Marcin!” Le gardien @marcinprêté à l’#OGCNice Bienvenue Marcin ! #Mercato #IssaNissa — OGC Nice (@ogcnice) August 5, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

