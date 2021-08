South Park, in cantiere un nuovo gioco? (Di giovedì 5 agosto 2021) I creatori di South Park si stanno preparando ad investire in un altro gioco della serie, secondo le ultime indiscrezioni. La produzione deriverebbe da un contratto recentemente stabilito da Matt Stone e Trey Parker, il duo dietro lo spettacolo sin dai suoi primi episodi. Secondo il report di Bloomberg, Stone e Parker hanno ottenuto un credito di $ 600 milioni all'inizio di quest'anno che verranno investiti in una varietà di progetti, tra cui una serie di documentari e film, una società per vendere marijuana e un nuovo "gioco 3D che si svolge nel mondo di ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 5 agosto 2021) I creatori disi stanno preparando ad investire in un altrodella serie, secondo le ultime indiscrezioni. La produzione deriverebbe da un contratto recentemente stabilito da Matt Stone e Treyer, il duo dietro lo spettacolo sin dai suoi primi episodi. Secondo il report di Bloomberg, Stone eer hanno ottenuto un credito di $ 600 milioni all'inizio di quest'anno che verranno investiti in una varietà di progetti, tra cui una serie di documentari e film, una società per vendere marijuana e un3D che si svolge nel mondo di ...

