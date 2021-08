Mtv ha compiuto 40 anni | 5 cose che forse non sapete

Leggi su wired

(Di giovedì 5 agosto 2021) Era la mezzanotte e un minuto del 1° agosto 1981 quando si accesero le frequenze di Mtv, canale musicale pioniere in moltissimi campi dell’intrattenimento e non solo. Al compimento in questi giorni dei 40, pur avendo cambiato pelle e identità diverse volte, il network rimane una delle icone della cultura pop, la cui influenza è ancora fortissima sul pubblico di riferimento, specialmente i giovani fra i 15 e i 25. Un’intera generazione, quella cresciuta a cavallo fra’80 e ’90 e ufficialmente denominata Generazione Y, è nota giustamente anche come Mtv Generation, tanto è stato l’impatto del canale sugli usi e i costumi ...