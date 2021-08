Luperto all' Empoli | trattativa in chiusura | i dettagli

(Di giovedì 5 agosto 2021) Il difensore del Napoli, Sebastianoè pronto a tornare di nuovo all'. Tre anni dopo il suo primo passaggio in Toscana, nella stagione 2017-2018, il difensore è ad un passo dal vestire nuovamente la maglia dei toscani. Secondo quanto riportato da Sky Sport lache porteràadè in. Il centrale si trasferirà con la formula del prestito secco.

Assenti Contini (terapie),, Petagna, Ghoulam (loro tre hanno fatto lavoro in piscina), ... Calzona, Dominichini e Baldini per dedicarsi al lavoro spalle alla porta per poi passare'attacco ...... fornendo i propri dati personali e ricevendo, se approvato, il voucher per assistere'... Questi i convocati: Contini, Idasiak, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly,, Malcuit, ...Sebastiano Luperto è a un passo dal diventare un nuovo calciatore dell’Empoli. La trattativa tra il Napoli e il club toscano è in chiusura. Luperto si trasferirà in prestito secco e ritroverà il tecni ...Sebastiano Luperto, difensore in forza al Napoli, sembra destinato a lasciare il sodalizio campano. Andrà all'Empoli.