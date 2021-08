LIVE Canoa velocità, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Rizza va in finale! (Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 02.43 Canoa singolo 200m prima semifinale femminile: Cile – Mailliard Roc – Romasenko Polonia – Borowska Canada – Vincent Ucraina – Luzan Cuba – Nuevo Segura Ungheria – Balla Germania – Jahn I primi quattro vanno in finale A, il resto in finale B. 02.41 Passano in finale Ungheria con Totka 35.114, Italia con Rizza +0.057, Spagna con Arevalo +0.093 e Craviotto +0.820. 02.40 Rizza è FINALEEEEEEEEEEEEEEE seconda posizione, grande prestazione! 02.38 Si parte! 02.36 Serve una grande prestazione per Rizza per entrare nei primi quattro posti. 02.34 ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA02.43singolo 200m prima semifinale femminile: Cile – Mailliard Roc – Romasenko Polonia – Borowska Canada – Vincent Ucraina – Luzan Cuba – Nuevo Segura Ungheria – Balla Germania – Jahn I primi quattro vanno in finale A, il resto in finale B. 02.41 Passano in finale Ungheria con Totka 35.114, Italia con+0.057, Spagna con Arevalo +0.093 e Craviotto +0.820. 02.40è FINALEEEEEEEEEEEEEEE seconda posizione, grande prestazione! 02.38 Si parte! 02.36 Serve una grande prestazione perper entrare nei primi quattro posti. 02.34 ...

