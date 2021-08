L’età non conta per vincere un oro olimpico. Hongchan Quan, la ragazzina volante (Di giovedì 5 agosto 2021) Quattordici anni sono un’età nella quale le madri e i padri italiani sono convinti che i figli debbano ancora giocare con Lego e bambole. Che facciano sport (ci mancherebbe, fortifica muscoli e ossa, fa star su belli dritti), ma per divertirsi, c’è tempo per diventare campioni. Tempo ce n’è, vero, ma non per tutti gli sport. Perché per alcuni la maggiore età è già un ritardo. Sono sport nei quali il talento esce subito, non si ha bisogno di rodare il fisico nell’arte della forza e della resistenza. Serve leggerezza, di corpo e soprattutto di testa, perché il pensiero rallenta, appesantisce, toglie grazia e precisione ai movimenti. I tuffi, soprattutto quelli dalla piattaforma, dove la ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 5 agosto 2021) Quattordici anni sono un’età nella quale le madri e i padri italiani sono convinti che i figli debbano ancora giocare con Lego e bambole. Che facciano sport (ci mancherebbe, fortifica muscoli e ossa, fa star su belli dritti), ma per divertirsi, c’è tempo per diventare campioni. Tempo ce n’è, vero, ma non per tutti gli sport. Perché per alcuni la maggiore età è già un ritardo. Sono sport nei quali il talento esce subito, non si ha bisogno di rodare il fisico nell’arte della forza e della resistenza. Serve leggerezza, di corpo e soprattutto di testa, perché il pensiero rallenta, appesantisce, toglie grazia e precisione ai movimenti. I tuffi, soprattutto quelli dalla piattaforma, dove la ...

