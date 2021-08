Green pass obbligatorio per treni, navi e aerei dal 1 settembre. All'università solo per i docenti (Di giovedì 5 agosto 2021) Il governo incontra i presidenti delle Regioni per mettere a punto la bozza del provvedimento che sarà approvato in serata e mira ad evitare la Dad. Sanzioni per i docenti universitari che rifiutano il vaccino Leggi su corriere (Di giovedì 5 agosto 2021) Il governo incontra i presidenti delle Regioni per mettere a punto la bozza del provvedimento che sarà approvato in serata e mira ad evitare la Dad. Sanzioni per iuniversitari che rifiutano il vaccino

borghi_claudio : Volete le basi legali del perché il green pass è illegittimo e incostituzionale? Eccole qui, squadernate una in fil… - borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - borghi_claudio : E' da un mese (qui era il 16 luglio) che il corriere annuncia per domani il green pass per un diritto essenziale, o… - IvoAyrton : RT @cris_cersei: Mio figlio è in Austria con gli amici. Vanno al ristorante. - Avete tutti il green pass? = Sì. - Ok entrate. ?????? Se in Aus… - SettiRoberto : RT @Musso___: Minchia, lo ha detto veramente -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Serracchiani (Pd): 'Green pass essenziale, la Lega è ambigua' L'ala sinistra della maggioranza di governo tuona contro Salvini e la sua contrarietà all'estensione del certificato verde, il quale, suo malgrado, ha dovuto accettare. "Il green pass è uno strumento prezioso di protezione sociale e uno strumento essenziale per tornare a una qualche forma di normalità delle nostre vite. Pertanto, chi si oppone al green pass, si oppone ...

Laforgia (Leu): 'La battaglia di Salvini contro il green pass è subdola e pericolosa' "La battaglia di Salvini contro il green pass è subdola e pericolosa, distoglie l'attenzione dall'esigenza che abbiamo di sensibilizzare tutti i cittadini alla vaccinazione, rassicurare i dubbiosi, ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Famolo Stano, un altro oro azzurro. Il green pass tra emendamenti e distinguo Massimo Stano, medaglia d'oro nella 20 km di marcia alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (LaPresse) Di cosa parlare stasera a cena Famolo Stano, un altro oro azzurro. Il green pass tra emendamenti e distinguo ...

Covid. Bollettino Ministero della Salute: 7.230 nuovi casi, 27 decessi Sono 7.230 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Ieri erano stati 6.596. Sono invece 27 le vittime in un giorno, mentre ieri le p ...

