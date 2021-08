Clamoroso: Messi non rinnova col Barcellona, è ufficiale (Di giovedì 5 agosto 2021) Lionel Messi non rinnova col Barcellona, ora è ufficiale. Il club fa sapere che l’accordo è stato trovato, ma per questioni economiche non può essere formalizzato. Ecco il comunicato ufficiale del club: Pur avendo raggiunto un accordo tra il Barcellona e Leo Messi e con la chiara intenzione di entrambe le parti di firmare oggi un nuovo contratto, non può essere formalizzato a causa di ostacoli economici e strutturali”, si legge nella nota del club. “A causa di questa situazione, Messi non resterà al Barcellona. Entrambe le parti sono ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 5 agosto 2021) Lionelnoncol, ora è. Il club fa sapere che l’accordo è stato trovato, ma per questioni economiche non può essere formalizzato. Ecco il comunicatodel club: Pur avendo raggiunto un accordo tra ile Leoe con la chiara intenzione di entrambe le parti di firmare oggi un nuovo contratto, non può essere formalizzato a causa di ostacoli economici e strutturali”, si legge nella nota del club. “A causa di questa situazione,non resterà al. Entrambe le parti sono ...

Advertising

Eurosport_IT : ?????? Clamoroso, ma vero: Leo Messi lascia il Barcellona dopo 21 anni! ? - Gazzetta_it : Terremoto a Barcellona: #Messi, stop al rinnovo. #Tebas sotto accusa - tuttosport : Clamoroso #Messi: non rinnova con il #Barcellona, è ufficiale ?? - zazoomblog : Messi non rinnova con il Barcellona. La crisi economica del club alla base di questo clamoroso addio - #Messi… - Isabel11275165 : RT @7Robymar: ???? CLAMOROSO!!! Inter su Messi as del Crotone. -