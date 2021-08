Christopher Robinson | chi è il marito di Amanda Knox

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 5 agosto 2021)ha sposato, classe 1982, che è uno scrittore e poeta. I due si sono conosciuti per caso: galeotta la recensione al libro di lui scritta dalla giovane per un giornale locale. Eh già, la 32enne, a lungo sulle pagine di cronaca per il delitto di Perugia, fa la giornalista. La vita è andata avanti e non sono pochi coloro che disapprovano il comportamento della: se da un lato ci sono quelli che la supportano per non essersi mai arresa, dall’altra ci sono coloro che continuano a chiedersi cosa davvero sia accaduto nella notte del primo novembre del 2007. L’omicidio della ...