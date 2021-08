Cancro (Di giovedì 5 agosto 2021) La vita ti sta mostrando la verità su quello che non sei, su ciò di cui non hai bisogno e su ciò per cui non dovresti lottare. È di buon auspicio, anche se inizialmente potrebbe sembrare inquietante. Ti invito ad accogliere queste rivelazioni... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 5 agosto 2021) La vita ti sta mostrando la verità su quello che non sei, su ciò di cui non hai bisogno e su ciò per cui non dovresti lottare. È di buon auspicio, anche se inizialmente potrebbe sembrare inquietante. Ti invito ad accogliere queste rivelazioni... Leggi

Advertising

Leleprox : “Ma tutti questi professuruni cosa direbbero se trovassero un vaccino per il cancro?” (Taranto agosto 2021, Quartiere Tamburi) - FGrandParadis : RT @TgrRaiVdA: Alberto Mantovani, direttore scientifico di ?@HumanitasMilano?, valdostano d’adozione, è stato ospite del Gran Paradiso Film… - aiedroma : #oncologia ???? Quattro donne protagoniste di un progetto di cura: «Un malato oncologico prova spesso vergogna per la… - ale_rossi87 : @Alban_Niven_22 @sciarrone66 @Agenzia_Ansa Ah, lei è medico? No, penso semplicemente un altro complottaro del cazzo… - infoitcultura : Oroscopo Paolo Fox 4-5 agosto 2021/ Svolta per l'Ariete, Luna nel segno del Cancro -