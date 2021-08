Udine | salvato un gatto bloccato da sei giorni su un albero

(Di mercoledì 4 agosto 2021)– Nella mattinata del 3 agosto, il personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) del comando diè intervenuto a Lateis di Sauris per soccorrere unda seisu unalto circa 40 metri. Per le operazioni di recupero del felino ad un’altezza di circa 37 metri, gli operatori hanno utilizzato tecniche di derivazione alpinistica. Una volta raggiunto ilè stato preso e messo in un’apposita sacca da trasporto e riportato a terra per essere riconsegnato ai proprietari. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Lunadargento5 : RT @25O319: Evvai. Sempre più giovani. 22 anni. - Original_LF : RT @25O319: Evvai. Sempre più giovani. 22 anni. - RobMacCready : RT @25O319: Evvai. Sempre più giovani. 22 anni. - MaMaurizi9 : RT @25O319: Evvai. Sempre più giovani. 22 anni. - sabato_ivana : RT @25O319: Evvai. Sempre più giovani. 22 anni. -

Ultime Notizie dalla rete : Udine salvato

Il Messaggero Veneto

Un gattino è rimasto bloccato per sei giorni su un albero a Lateis di Sauris fino a oggi, quando personale SAF del comando Vigili del fuoco diha risolto la situazione. Una squadra inviata in precedenza, giunta sul posto, ha constatato l'impossibilità di eseguire l'intervento visto che il felino si trovava in cima ad un abete alto ...Particolare intervento nella mattinata per il personale Speleo Alpino Fluviale del comando Vigili del fuoco di. Dopo aver ricevuto una richiesta per un gatto bloccato da sei giorni in cima a un albero a Lateis di Sauris, la sala operativa ha inviato una squadra. Giunti sul posto, però, i pompieri hanno ...UDINE - Nella mattinata del 3 agosto, il personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) del comando di Udine è intervenuto a Lateis di Sauris per soccorrere un ...SAN VITO AL TAGLIAMENTO. «Al momento non ci ho pensato. Solo la sera mi sono reso conto di cosa era accaduto, ora spero solo che possa migliorare». Mirco Tomei, 25 anni, di Fontanafredda, è un ausilia ...