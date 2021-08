Tronista di Uomini e Donne si sposa: la proposta di matrimonio (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sabrina Ghio è stata una delle ballerine più famose di Amici ed è tornata alla corte di Maria De Filippi nelle vesti di Tronista. La bella romana però non ha avuto il lieto fine sperato a Uomini e Donne. Adesso però Sabrina sta vivendo la sua favola con Carlo, che ieri le ha anche chiesto di sposarlo. Una romantica proposta di matrimonio fatta nella splendida cornice di una masseria e ovviamente la Ghio ha risposto di sì: “E sarà per sempre sì. Moglie e marito“. Quindi tanti auguri a questa bella coppia. La proposta di matrimonio fatta all’ex ... Leggi su biccy (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sabrina Ghio è stata una delle ballerine più famose di Amici ed è tornata alla corte di Maria De Filippi nelle vesti di. La bella romana però non ha avuto il lieto fine sperato a. Adesso però Sabrina sta vivendo la sua favola con Carlo, che ieri le ha anche chiesto dirlo. Una romanticadifatta nella splendida cornice di una masseria e ovviamente la Ghio ha risposto di sì: “E sarà per sempre sì. Moglie e marito“. Quindi tanti auguri a questa bella coppia. Ladifatta all’ex ...

Advertising

BITCHYFit : Tronista di Uomini e Donne si sposa: la proposta di matrimonio * - infoitcultura : Samantha Curcio, con e senza trucco: il prima e il dopo dell’ex tronista di Uomini e Donne - fiorellaqueen91 : RT @redazioneiene: Se vostra figlia di 4 anni finisse in un fantomatico Uomini e donne come baby tronista? Ecco quello che @sebagazzarrini… - IsaeChia : #UominieDonne, Sabrina Ghio presto sposa: il romantico video della proposta di matrimonio Il compagno Carlo Negri… - redazioneiene : Se vostra figlia di 4 anni finisse in un fantomatico Uomini e donne come baby tronista? Ecco quello che… -