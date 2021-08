Tokyo 2020, Ganna: “L’oro un sogno, non pensavo al record” (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Fa un effetto strano. Sinceramente ancora non ci siamo bene resi conto. Siamo super soddisfatti del lavoro fatto in questi mesi e ne abbiamo dato prova. Quindi siamo contentissimi, è un sogno che siamo riusciti a realizzare tutti insieme, lavorando come un vero team, partendo da noi ragazzi per finire con lo staff. Abbiamo formato un bel gruppo tutti insieme”. Sono le parole di Filippo Ganna dopo la vittoria delL’oro a squadre nell’inseguimento su pista di ciclismo. L’azzurro ha guidato la rimonta per L’oro con un finale stratosferico nella sfida decisiva contro la Danimarca. “Sapevamo di essere competitivi e che ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Fa un effetto strano. Sinceramente ancora non ci siamo bene resi conto. Siamo super soddisfatti del lavoro fatto in questi mesi e ne abbiamo dato prova. Quindi siamo contentissimi, è unche siamo riusciti a realizzare tutti insieme, lavorando come un vero team, partendo da noi ragazzi per finire con lo staff. Abbiamo formato un bel gruppo tutti insieme”. Sono le parole di Filippodopo la vittoria dela squadre nell’inseguimento su pista di ciclismo. L’azzurro ha guidato la rimonta percon un finale stratosferico nella sfida decisiva contro la Danimarca. “Sapevamo di essere competitivi e che ...

Advertising

Eurosport_IT : Superiamo il numero di medaglie conquistate a Londra 2012 e a Rio 2016: a Tokyo 2020 siamo a quota 29! ???????? ????????????… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 CICLISMO SU PISTA MASCHILE: L'ITALIA VINCE L'ORO GLI AZZURRI BATTONO IN FINALE LA DANIMARCA #SkySport #Tokyo2020 - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 CICLISMO SU PISTA, INSEGUIMENTO M: RECORD DEL MONDO PER L'ITALIA CRONO DI 3:42:307: AZZURRI IN… - Francy___W : RT @Eurosport_IT: Il Settebello si arrende alla Serbia: niente semifinale per gli azzurri ??????????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #Itali… - tartarugamasch4 : la mia performance a tokyo 2020 in esclusiva per il twitterino -