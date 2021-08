Advertising

MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash La disoccupazione è in calo ma lo Stato ci metta del suo - - CorriereCitta : La disoccupazione è in calo ma lo Stato ci metta del suo - Euro_comunica : Lavoro giovanile, anche prima della pandemia in netto calo - zazoomblog : Spagna calo più massiccio disoccupazione a luglio - #Spagna #massiccio #disoccupazione - DividendProfit : Spagna, calo più massiccio disoccupazione a luglio -

Ultime Notizie dalla rete : disoccupazione calo

Teleborsa

Il tasso dinel Paese è del 40%, la stima è per difetto. Uno stipendio medio, in ... Ildelle riserve della Banca Centrale libanese in valuta estera l'ha costretta a ritardare il ......soprattutto a partire da settembre con la scadenza dei sussidi dia carattere straordinario", commenta Luigi Nardella di Ceresio Investors. Borsa Tokyo, seduta in lieve( - 0,2% ...Secondo quanto comunicato da Statistics New Zealand, nel secondo trimestre 2021 la disoccupazione è calata in Nuova Zelanda, su base rettificata stagionalmente, al 4% contro il 4,5% atteso dagli econo ...I bilanci in crescita dei big del Vecchio Continente danno sostegno ai listini, che però non decollano. Incerta anche Wall Street. Euro debole su dollaro e yen, spread in calo a 104 punti ...