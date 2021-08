Jennifer Aniston: "Ho chiuso con alcuni amici a causa del vaccino" (Di mercoledì 4 agosto 2021) "È un vero peccato", ha dichiarato Jennifer Aniston ad InStyle per quanto riguarda i rapporti che ha scelto di interrompere a causa del tema vaccino. Jennifer Aniston è tornata ad affrontare il tema vaccino, raccontando di aver interrotto i rapporti con alcuni suoi amici proprio a causa di questo argomento e quindi della loro decisione di non vaccinarsi o di non voler dichiarare pubblicamente il proprio stato di vaccinazione. Nel corso degli ultimi mesi, Jennifer Aniston non ha mai perso ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 4 agosto 2021) "È un vero peccato", ha dichiaratoad InStyle per quanto riguarda i rapporti che ha scelto di interrompere adel temaè tornata ad affrontare il tema, raccontando di aver interrotto i rapporti consuoiproprio adi questo argomento e quindi della loro decisione di non vaccinarsi o di non voler dichiarare pubblicamente il proprio stato di vaccinazione. Nel corso degli ultimi mesi,non ha mai perso ...

