Israele: tre razzi sparati dal Libano in Alta Galilea (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tre razzi sono stati sparati oggi dal Libano meridionale verso l'Alta Galilea. Lo ha riferito il portavoce militare israeliano. Un lancio si è rivelato difettoso. Due razzi sono invece esplosi in ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tresono statioggi dalmeridionale verso l'. Lo ha riferito il portavoce militare israeliano. Un lancio si è rivelato difettoso. Duesono invece esplosi in ...

