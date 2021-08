Il ricatto alla regione Lazio ha notevoli precedenti (Di mercoledì 4 agosto 2021) L’attacco informatico subito dalla regione Lazio ha numerosi precedenti. Negli ultimi anni i gruppi criminali online hanno aumentato esponenzialmente gli attacchi contro il settore della Sanità. Molti non finiscono sui giornali, vengono mediati e risolti nel giro di poco tempo, altri hanno un impatto mediatico soprattutto per le conseguenze sulla popoLazione. L’11 settembre un ransomware – cioè un tipo di programma informatico che cripta, cioè rende illeggibili i dati di un computer o di un intero sistema e chiede un pagamento in cambio della chiave di lettura – attacca una trentina di server ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 4 agosto 2021) L’attacco informatico subito dha numerosi. Negli ultimi anni i gruppi criminali online hanno aumentato esponenzialmente gli attacchi contro il settore della Sanità. Molti non finiscono sui giornali, vengono mediati e risolti nel giro di poco tempo, altri hanno un impatto mediatico soprattutto per le conseguenze sulla popone. L’11 settembre un ransomware – cioè un tipo di programma informatico che cripta, cioè rende illeggibili i dati di un computer o di un intero sistema e chiede un pagamento in cambio della chiave di lettura – attacca una trentina di server ...

