I Bastardi di Pizzofalcone 3 | data d' uscita e trama

(Di mercoledì 4 agosto 2021) La terza stagione de Idiè molto attesa dal pubblico del piccolo schermo che non vede l'ora di capire che cosa è successo alla squadra di Lojacono dopo l'esplosione avvenuta mentre erano al ristorante di Letizia. I fan della serie non dovranno aspettare molto visto che le nuove puntate arriveranno il prossimo autunno con delle novità importanti. La terza stagione de Ildiprenderà il via il prossimo 27 settembre su Rai Uno e la narrazione riprenderà dallo scoppio della bomba che ha provocato morti e feriti davanti alle vetrine del ristorante di Letizia dove tutta la squadra ...

Advertising

MariannaPrato : RT @GassmanGassmann: I bastardi di Pizzofalcone stanno tornando: caccia al responsabile del finale con il botto - la Repubblica ?????? https:/… - K987rl : @Tele_nauta Sì, a parte che volevo scrivere 'i bastardi di pizzoFalcone'. Comunque grazie, avete confermato anche per Montalbano. - VanessaR61 : RT @GassmanGassmann: I bastardi di Pizzofalcone stanno tornando: caccia al responsabile del finale con il botto - la Repubblica ?????? https:/… - liviofiorillo : RT @GassmanGassmann: I bastardi di Pizzofalcone stanno tornando: caccia al responsabile del finale con il botto - la Repubblica ?????? https:/… - frau_simonetta : RT @GassmanGassmann: I bastardi di Pizzofalcone stanno tornando: caccia al responsabile del finale con il botto - la Repubblica ?????? https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Bastardi Pizzofalcone

ANSA Nuova Europa

Lo abbiamo visto di recente in Io ti cercherò , dove interpretava un padre disperato dalla morte del figlio. Prossimamente sarà nella nuova stagione deidi. Ma Alessandro Gassman non si ferma qui, e alla fine di novembre 2021 inizia a girare un'altra fiction dal titolo Un Professore , che vedremo su Rai 1 nella stagione ...Da quell'anno a oggi ne sono passati di personaggi nell'opera di De Giovanni: idi, Sara, Mina, la protagonista anche dell'ultimo libro, " Una sirena a Settembre ", edito da ..."Toccare il cielo con un dito. 19/06/2021 È arrivata Viola": il tenero annuncio di Serena Iansiti per urlare al mondo la nascita di sua figlia ...Novità in arrivo nelle puntate inedite di Imma Tataranni - Sostituto procuratore 2 in onda su Rai 1 nel 2021 e 2022 ...