(Di mercoledì 4 agosto 2021), che lo scorso 12 giugno all'Europeo aveva subìto un arresto cardiaco durante Danimarca-Finlandia, è arrivato in mattinata, e si è subito incontrato con l'amministratore delegato Beppe Marotta per un breve saluto e per programmare quanto dovrà fare nei prossimi giorni L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Eriksen torna a Milano, visita ad Appiano Gentile - NerazzurrAlan : Vendono davvero Hakimi e non pensi più al problema Eriksen, tirando giù un calendario di bestemmie, talvolta invent… - TweetNotizie : Calcio: Eriksen torna a sorpresa a Milano, domani sar? ad Appiano Gentile - ITAlian_CHI : Dopo aver perso conte, hakimi ed eriksen, se parte anche #Lukaku si torna a giocare per il decimo posto. Pochi caz… - infoitsport : Calcio: Eriksen torna a sorpresa a Milano, domani sarà ad Appiano Gentile -

Ultime Notizie dalla rete : Eriksen torna

, che lo scorso 12 giugno all'Europeo aveva subìto un arresto cardiaco durante Danimarca - Finlandia, è arrivato in mattinata, e si è subito incontrato con l'amministratore delegato Beppe ...Inter,a Milano. Non dovrebbero essere previsti esami per oggi Il centrocampista dell' Inter e della Danimarca è oggi tornato a Milano per la prima volta dopo il giorno della festa Scudetto . ...Eriksen, che lo scorso 12 giugno all'Europeo aveva subìto un arresto cardiaco durante Danimarca-Finlandia, è arrivato in mattinata, e si è subito incontrato con l'amministratore delegato Beppe Marotta ...Eriksen è arrivato a Milano per sottoporsi ai vari test clinici, intanto Lukaku è sempre più corteggiato dal Chelsea ...