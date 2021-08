È nato il nuovo partito di Giuseppe Conte (Di mercoledì 4 agosto 2021) In 50mila votano il sì al nuovo statuto del M5s con le modifiche proposte da Giuseppe Conte. Il 5 e 6 agosto si vota l'ex premier come nuovo presidente del ... Leggi su today (Di mercoledì 4 agosto 2021) In 50mila votano il sì alstatuto del M5s con le modifiche proposte da. Il 5 e 6 agosto si vota l'ex premier comepresidente del ...

