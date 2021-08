È morto il cane Angelo. Oltre 12 mila i commenti sotto il post dei veterinari: “Ora non soffre più” (Di mercoledì 4 agosto 2021) È morto il cane Angelo. Sono moltissimi gli animali rimasti uccisi negli incendi che hanno devastato l’Oristanese. E lui, ribattezzato Angelo (come l’uomo che lo ha salvato) dalla clinica veterinaria che se ne stava prendendo cura, era un po’ il simbolo del disastro ma anche della voglia di combattere. Perché questo cane da pastore ha combattuto, eccome: è rimasto a controllare le sue pecore fino a che l’incendio non si è preso gran parte del suo corpo. L’animale è stato trovato a Tresnuraghes e portato alla clinica DueMari. “Non soffre più“, il messaggio su Facebook. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021) Èil. Sono moltissimi gli animali rimasti uccisi negli incendi che hanno devastato l’Oristanese. E lui, ribattezzato(come l’uomo che lo ha salvato) dalla clinicaa che se ne stava prendendo cura, era un po’ il simbolo del disastro ma anche della voglia di combattere. Perché questoda pastore ha combattuto, eccome: è rimasto a controllare le sue pecore fino a che l’incendio non si è preso gran parte del suo corpo. L’animale è stato trovato a Tresnuraghes e portato alla clinica DueMari. “Nonpiù“, il messaggio su Facebook. ...

