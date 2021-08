(Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) – Nel2021 il Gruppoha registrato Ricavi consolidati per 256,4 milioni di Euro, indel 21,7% rispetto al dato al 30 giugno 2020. Il risultato ottenuto conferma il trend di, non influenzato da fattori esogeni quali il PNRR recentemente approvato. L’Ebitda si attesta a 25,6 milioni di Euro con un Ebitda margin pari al 10% sui ricavi netti e con unadi 5,4 milioni di Euro pari al 26,8% rispetto al dato al 30 giugno 2020. Il Risultato netto di periodo è pari ...

DividendProfit : Digital Value, crescita a doppia cifra della redditività nel primo semestre -

Borsa Italiana

