Calciomercato Salernitana: sì della Sampdoria per Chabot. Cosa manca (Di mercoledì 4 agosto 2021) Calciomercato Salernitana: sì della Sampdoria per il prestito di Chabot. manca l’accordo con il difensore tedesco La Salernitana potrebbe piazzare un doppio colpo dalla Sampdoria in vista della prossima stagione. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Federico Bonazzoli per l’attacco, ora il club campano punta a rinforzare la difesa grazie al possibile innesto di Julian Chabot. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il difensore tedesco (reduce dall’avventura con la maglia dello Spezia) si trasferirebbe in granata ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 agosto 2021): sìper il prestito dil’accordo con il difensore tedesco Lapotrebbe piazzare un doppio colpo dallain vistaprossima stagione. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Federico Bonazzoli per l’attacco, ora il club campano punta a rinforzare la difesa grazie al possibile innesto di Julian. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il difensore tedesco (reduce dall’avventura con la maglia dello Spezia) si trasferirebbe in granata ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialUSS1919 | Obiettivo #Chabot della @sampdoria per la difesa: il punto - DiMarzio : #Crotone | Per #Simy opportunità di giocare in #Liga - Cucciolina96251 : RT @blucerchiante: #Calciomercato Anche #Chabot verso la Salernitana,manca il si del giocatore. Lorenzo Tonelli sempre in contatto con l… - blucerchiante : #Calciomercato Anche #Chabot verso la Salernitana,manca il si del giocatore. Lorenzo Tonelli sempre in contatto… - calciomercatogp : #Fiorillo ad un passo dalla #Salernitana #calciomercatogp #calciomercato -