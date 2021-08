Arriva il green pass | a cosa serve e soprattutto come ottenerlo

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Tante polemiche ma da venerdì entra in funzione: dal 6 agosto ilè obbligatorio e bisogna portarlo con sé per poter entrare in luoghi al chiuso,bar o ristoranti, ma anche palestre, ...

Advertising

folklorve : ma dopo quanto tempo arriva il green pass dalla prima dose? - SonSempreIoEh : di sana e robusta costituzione mica vieni multato se corri dietro un bus per strada, non è che arriva il vigile e t… - DIAVOLE13994496 : A Napoli, gran parte della gente, cammina senza assicurazione sulla macchina, senza patente e senza casco sui motor… - zazoomblog : Arriva il Green pass obbligatorio il 6 agosto: ecco dove - #Arriva #Green #obbligatorio #agosto: - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva green

... può poi essere ripetuta per ogni nuova prenotazione, in modo da limitare al minimo i disguidi e velocizzare gli ingressi, almeno per i primi mesi di utilizzo delPass. Sfruttando poi il ...... per il vaccino monodose ilpass sarà generato dal 15° giorno dopo la somministrazione e avrà validità per 270 giorni. ad_dyn Nei casi di tampone negativo il certificato Covid - 19 sarà ...BOLZANO. Pieno sostegno del Green Pass arriva dai giovani albergatori altoatesini. Che però sottolineano: non siamo noi organi di controllo. La neoeletta giunta dei Giovani Albergatori (HGJ) sotto la ...Da venerdì sarà obbligatorio e bisogna portarlo con sé per poter entrare in luoghi al chiuso, come bar o ristoranti, ma anche palestre, piscine, musei e concerti.