(Di martedì 3 agosto 2021) Sono 2,2 milioni i turisti internazionali che hanno visitato la, il primo mese in cui è entrato in vigore l'allentamento di alcune restrizioni per i viaggiatori provenienti:...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Turismo: Spagna, a giugno 2,2 mln di arrivi dall'estero: (ANSA) - MADRID, 03 AGO - Sono 2,2 milion… - CatelliRossella : Turismo: Spagna, a giugno 2,2 mln di arrivi dall'estero - Europa - ANSA - fisco24_info : Turismo: Spagna, a giugno 2,2 mln di arrivi dall'estero: Due anni fa furono 8,8 milioni, 200mila a giugno 2020 - iconanews : Turismo: Spagna, a giugno 2,2 mln di arrivi dall'estero - serlupini46 : RT @TurismoItaliaNw: Una città che sembra uscita da una fiaba, la cui vita gira intorno alla sua baia, considerata una delle più belle del… -

Ultime Notizie dalla rete : Turismo Spagna

Agenzia ANSA

Sono 2,2 milioni i turisti internazionali che hanno visitato laa giugno, il primo mese in cui è entrato in vigore l'allentamento di alcune restrizioni per i viaggiatori provenienti dall'estero: lo si apprende dagli ultimi dati pubblicati dall'Istituto ...... cancellando un'importante economia collegata al: un paese quindi tre volte in ginocchio. ... L'Unione Europea ha lanciato il livello più alto di allerta incendi in Italia, Portogallo,. Si ...Sono 2,2 milioni i turisti internazionali che hanno visitato la Spagna a giugno, il primo mese in cui è entrato in vigore l'allentamento di alcune restrizioni per i viaggiatori provenienti dall'estero ...Vivere a pieno la magia dell'estate mediterranea, nel rispetto delle regole e in totale sicurezza. Ibiza Project fa chiarezza sulla situazione sanitaria e turistica nelle isole Pitiuse e rassicura il ...