Traffico Roma del 03-08-2021 ore 17:30 (Di martedì 3 agosto 2021) Luceverde Roma L'hai trovati dalla redazione Buon pomeriggio studio Stefano Baiocchi Traffico sostenuto interamente in queste ore sulla rete viaria della capitale cominciamo col segnalare un incidente avvenuto sulla Pontina incidente che sta provocando incolonnamenti a partire dal bivio con la Cristoforo Colombo Sino all'uscita di Castel di Decima Tor de' Cenci Sud in direzione quindi di mattina passiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna e Ci sono rallentamenti con code a tratti tra l'uscita Sant'Alessandro centrale del latte e lo svincolo La Rustica in carreggiata esterna in coronavirus tratti a partire dalla Laurentina fino alla ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2021 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 03-08-2021 ore 17:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - TrafficoA : A24 - Roma - Code a tratti A24 roma-L'aquila-teramo Code a tratti tra Via Togliatti e Inizio Complanare per traffico intenso - espressione24 : La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per urgenti lavori di manutenzione, dalle ore 21 dei giorni 4 e 5… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2021 ore 17:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico internazionale di hashish e anfetamine nel porto di Salerno: arrestati imprenditore e spedizioniere Per individuare i responsabili coinvolti nel traffico illecito, i finanzieri hanno eseguito ... L'imprenditore svizzero è stato associato alla casa circondariale di Roma/Rebibbia, mentre lo ...

Pontina: al via i lavori per la rimozione del sovrappasso pedonale ...la rimozione del sovrappasso pedonale prospiciente via Poma a Pomezia in provincia di Roma. Il ... verrà ricostruito dopo l'estate al fine di evitare che le operazioni interferiscano con il traffico ...

Traffico Roma del 03-08-2021 ore 08:00 - RomaDailyNews RomaDailyNews A25: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLO COCULLO DA ROMA-L’AQUILA L’AQUILA – La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per urgenti lavori di manutenzione, dalle 21 dei giorni 4 e 5 agosto alle 7 dei giorni successivi, sarà disposta la chiusura al traffico de ...

Roma, l’aeroporto di Fiumicino riapre il Terminal 1 Le buone notizie però sono dietro l'angolo perché il buono andamento di questa prima parte d'estate ha indotto Aeroporti di Roma a riaprire il Terminal 1 di Fiumicino a partire dalla prima metà di ago ...

