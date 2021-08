Traffico Roma del 03-08-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 3 agosto 2021) Luceverdeil nuovo Buongiorno In redazione Massimo veschi non c’è moltoquesta mattina sulle strade della capitale tuttavia non mancano i rallentamenti sul Raccordo Anulare in carreggiata interna Tuscolana e l’ardeatina in entrata in città si rallenta sulle tratte Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est e e si procede a rilento anche sulla via Flaminia da Saxa Rubra a due punti direzione Corso di Francia nuovi lavori da oggi in via della Pineta Sacchetti 3 via Emma perodi e via San Cleto papà con l’aumento delnon si escludono rallentamenti Dei Parioli per lavori è chiusa al...