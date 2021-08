Torino - Giorgetti (Mise): "Mirafiori sarebbe l'ideale per la fabbrica di semiconduttori di Intel (Di martedì 3 agosto 2021) Persa la chance di ospitare una delle gigafactory del gruppo Stellantis, per Torino, e in particolare per Mirafiori, si apre la possibilità di un insediamento produttivo del tutto slegato dalla sua storia automobilistica ma in grado, per importanza e dimensioni, di rilanciare la tradizione industriale dell'intera area. Da alcuni giorni, infatti, circola l'ipotesi che parte delle vecchie strutture del polo della Fiat possano essere scelte dalla Intel per realizzare una mega-fabbrica per la produzione di semiconduttori. Al momento non ci sono progetti concreti, ma la questione è all'esame del governo, e in ... Leggi su quattroruote (Di martedì 3 agosto 2021) Persa la chance di ospitare una delle gigafactory del gruppo Stellantis, per, e in particolare per, si apre la possibilità di un insediamento produttivo del tutto slegato dalla sua storia automobilistica ma in grado, per importanza e dimensioni, di rilanciare la tradizione industriale dell'intera area. Da alcuni giorni, infatti, circola l'ipotesi che parte delle vecchie strutture del polo della Fiat possano essere scelte dallaper realizzare una mega-per la produzione di. Al momento non ci sono progetti concreti, ma la questione è all'esame del governo, e in ...

