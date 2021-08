Topic, chi è il dj e producer: vero nome, carriera e curiosità (Di martedì 3 agosto 2021) Cosa sapere su Topic, chi è il dj e producer tedesco che spopola anche in Italia: vero nome, carriera e curiosità. (screenshot video)Dj, produttore e musicista tedesco di origini croate, Topic – il cui nome completo è Tobias Topic – è nato a Solingen nel 1992. All’età di 16 anni, ha iniziato a utilizzare Logic Studio, una workstation audio digitale, per produrre musica, seguendo le lezioni di un insegnante. Da quel momento in poi, ha iniziato a comporre giovanissimo la sua musica. Ha iniziato la sua carriera musicale sui ... Leggi su ck12 (Di martedì 3 agosto 2021) Cosa sapere su, chi è il dj etedesco che spopola anche in Italia:. (screenshot video)Dj, produttore e musicista tedesco di origini croate,– il cuicompleto è Tobias– è nato a Solingen nel 1992. All’età di 16 anni, ha iniziato a utilizzare Logic Studio, una workstation audio digitale, per produrre musica, seguendo le lezioni di un insegnante. Da quel momento in poi, ha iniziato a comporre giovanissimo la sua musica. Ha iniziato la suamusicale sui ...

